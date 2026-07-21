Актрисе Шарлотте Генсбур – 55. Фотогалерея

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21 июля исполняется 55 лет французско-британской актрисе и певице Шарлотте Генсбур. Она родилась в Лондоне в семье французского шансонье, композитора и актера Сержа Генсбура и британской актрисы и певицы Джейн Биркин, но выросла преимущественно во Франции. С раннего детства Шарлотта находилась в центре внимания прессы, однако впоследствии сумела построить собственную карьеру, не ограничившись статусом дочери знаменитых родителей.

В кино Генсбур дебютировала в 13 лет в фильме "Слова и музыка". Уже одна из следующих работ – роль в картине Клода Миллера "Дерзкая девчонка" – принесла ей премию "Сезар" как самой многообещающей молодой актрисе. Позднее она сыграла в фильмах "Маленькая воровка", "Джейн Эйр", "21 грамм", "Наука сна" и "Рождественский пирог", за который получила второй "Сезар" – за лучшую женскую роль второго плана.

Особое место в ее фильмографии занимает сотрудничество с датским режиссером Ларсом фон Триером. Генсбур исполнила главные роли в его картинах "Антихрист", "Меланхолия" и "Нимфоманка". За работу в "Антихристе" в 2009 году она была удостоена приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В дальнейшем актриса продолжила сниматься как в авторском европейском кино, так и в крупных международных проектах.

Параллельно Генсбур развивала музыкальную карьеру. Еще подростком она записывалась вместе с отцом, а позднее выпустила несколько самостоятельных альбомов, сочетая французский шансон, электронику и инди-поп.

В 2021 году она дебютировала как режиссер документального фильма "Джейн глазами Шарлотты", посвященного ее матери.

С 1991 года Шарлотта Генсбур состоит в отношениях с французско-израильским актером и режиссером Иваном Атталем, с которым познакомилась на съемках фильма "На глазах у мира". Они официально не женаты, хотя уже более трех десятилетий живут вместе и неоднократно работали над общими кинопроектами. У пары трое детей: сын Бен Атталь, родившийся в 1997 году, и дочери Алис и Джо, родившиеся соответственно в 2002 и 2011 годах. Бен также стал актером и снимался в фильмах своего отца. Семья некоторое время жила в Нью-Йорке, куда Генсбур переехала после гибели своей старшей сестры Кейт Барри, а затем вернулась во Францию.