x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 12:50
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Город Константиновка Донецкой области в декабре 2025 года. Фоторепортаж

Война в Украине
время публикации: 22 декабря 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 12:39

Фото: Associated Press

Продолжаются бои за город Константиновка в Донецкой области Украины. Недавно президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные "освободили" половину города. В результате боевых действий город, в котором до войны, развязанной режимом Путина, проживали более 78 тысяч человек, практически полностью разрушен. Армия РФ наступает на этом направлении. Вооруженные силы Украины пытаются удерживать позиции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook