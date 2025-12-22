Город Константиновка Донецкой области в декабре 2025 года. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Продолжаются бои за город Константиновка в Донецкой области Украины. Недавно президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные "освободили" половину города. В результате боевых действий город, в котором до войны, развязанной режимом Путина, проживали более 78 тысяч человек, практически полностью разрушен. Армия РФ наступает на этом направлении. Вооруженные силы Украины пытаются удерживать позиции.