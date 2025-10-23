Мучения террористов в тюрьме "Кциот": надзирательницы и кот. Фоторепортаж

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

В последние недели хамасовские СМИ регулярно публикуют эти фотографии (без указания автора), заявляя, что на них показаны "издевательства и пытки" заключенных в израильских тюрьмах.

На самом деле, речь идет о репортаже, который 26 февраля 2025 года снимал фотожурналист Хаим Гольдберг для израильского агентства Flash90. На снимках показано, как заключенных в тюрьме "Кциот" готовятся к освобождению.

В те дни в обмен на тела заложников, убитых в Газе, власти Израиля отпустили из тюрем более 600 осужденных за террор, в том числе десятки террористов-убийц. Для обеспечения порядка процедуры освобождения в тюрьме "Кциот" были привлечены дополнительные силы ШАБАСа и ЦАХАЛа.

В ряде публикаций хамасовских СМИ отмечается, что мужчин иногда конвоировали женщины, что воспринимается мусульманами как оскорбление. Особое внимание уделяется черному коту, наблюдающему за "бесчеловечной" процедурой.