x
23 октября 2025
|
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 15:15
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Мучения террористов в тюрьме "Кциот": надзирательницы и кот. Фоторепортаж

Террористы
ШАБАС
время публикации: 23 октября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 14:55

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

В последние недели хамасовские СМИ регулярно публикуют эти фотографии (без указания автора), заявляя, что на них показаны "издевательства и пытки" заключенных в израильских тюрьмах.

На самом деле, речь идет о репортаже, который 26 февраля 2025 года снимал фотожурналист Хаим Гольдберг для израильского агентства Flash90. На снимках показано, как заключенных в тюрьме "Кциот" готовятся к освобождению.

В те дни в обмен на тела заложников, убитых в Газе, власти Израиля отпустили из тюрем более 600 осужденных за террор, в том числе десятки террористов-убийц. Для обеспечения порядка процедуры освобождения в тюрьме "Кциот" были привлечены дополнительные силы ШАБАСа и ЦАХАЛа.

В ряде публикаций хамасовских СМИ отмечается, что мужчин иногда конвоировали женщины, что воспринимается мусульманами как оскорбление. Особое внимание уделяется черному коту, наблюдающему за "бесчеловечной" процедурой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook