21 октября 2025
Фото

"Cветской львице" Ким Кардашьян – 45. Фотогалерея

Звезды
США
время публикации: 21 октября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 08:45

Фото: Associated Press

21 октября исполнилось 45 лет "светской львице" Ким Кардашьян – дочери известного адвоката Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Она родилась в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). У нее армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери.

Ким прославилась после участия в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" на телеканале "E!" и съемок для журнала Playboy в 2007 году. "Домашнее порно" с ее участием было одной из самых продаваемых подобных видеозаписей в истории такого рода бизнеса. Она сыграла несколько ролей в сериалах и кино, не особо преуспев как актриса. Выступала как певица и ведущая телешоу. Продвигала собственные бренды модной одежды, парфюмерии, ювелирных изделий и т.д. Она – суперзвезда соцсетей, у нее сотни миллионов подписчиков.

Была замужем за рэпером Канье Уэстом (третий брак). У них четверо детей. В 2022-м они развелись.

2024 год
2007 год
2008 год
C Канье Уэстом, 2015 год
2024 год
2019 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
