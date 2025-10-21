"Cветской львице" Ким Кардашьян – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

21 октября исполнилось 45 лет "светской львице" Ким Кардашьян – дочери известного адвоката Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Она родилась в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). У нее армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери.

Ким прославилась после участия в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" на телеканале "E!" и съемок для журнала Playboy в 2007 году. "Домашнее порно" с ее участием было одной из самых продаваемых подобных видеозаписей в истории такого рода бизнеса. Она сыграла несколько ролей в сериалах и кино, не особо преуспев как актриса. Выступала как певица и ведущая телешоу. Продвигала собственные бренды модной одежды, парфюмерии, ювелирных изделий и т.д. Она – суперзвезда соцсетей, у нее сотни миллионов подписчиков.

Была замужем за рэпером Канье Уэстом (третий брак). У них четверо детей. В 2022-м они развелись.