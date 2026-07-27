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Берлин после теракта во время ЛГБТ-шествия. Фоторепортаж

Германия
Теракт
ЛГБТ
время публикации: 27 июля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 13:44

Фото: Associated Press

Берлин скорбит о жертве теракта, совершенного во время ЛГБТ-шествия вечером в субботу, 25 июля. На месте нападения жители города оставляют цветы и свечи в память о погибшей. Десяткам пострадавших была оказана помощь. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось о ликвидации 21-летнего Абдула Балута, совершившего наезд на участников мероприятия.

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