Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг и Бенедикт Вонг призвали заблокировать слияние Paramount и Warner Bros.

Британские актеры Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг и Бенедикт Вонг выступили с открытым обращением, в котором призвали власти Великобритании не допустить слияния Paramount и Warner Bros. Discovery. Их колонка опубликована в газете The Guardian.

По мнению актеров, сделка стоимостью 110 миллиардов долларов нанесет серьезный ущерб британской кино- и телеиндустрии, приведет к сокращению рабочих мест, уменьшению числа фильмов и сериалов и поставит под угрозу разнообразие контента.

Авторы обращения поддержали министра культуры Великобритании Лизу Нэнди, которая ранее заявила, что рассматривает возможность вмешательства в сделку в интересах общества. По их мнению, речь идет не только об экономике, но и о защите культурного наследия, общественного вещания и плюрализма мнений в СМИ.

Камбербэтч, Камминг и Вонг напоминают, что британская кино- и телеиндустрия обеспечивает работой более 180 тысяч человек, ежегодно приносит экономике около 12 миллиардов фунтов стерлингов, а производственные расходы только за прошлый год составили 6,8 миллиарда фунтов.

Актеры также предупреждают, что объединенная компания может оказаться обременена долгом в 84 миллиарда долларов, а обещанные инвесторам 6 миллиардов долларов "синергии" на практике будут означать массовые увольнения, отмену проектов и сокращение инвестиций в новые фильмы.

Особую обеспокоенность авторов вызывает концентрация медиаресурсов. В случае завершения сделки под контролем одной компании окажутся британский телеканал Channel 5, международный телеканал CNN International, а также архивы CNN и CBS, содержащие миллионы видеоматериалов. По мнению актеров, это создает угрозу для независимости новостных редакций и разнообразия источников информации.

Они также ссылаются на судебный иск, поданный в США коалицией из 12 штатов во главе с Калифорнией, которая добивается блокировки сделки, утверждая, что она приведет к росту цен, сокращению кинопроизводства и ухудшению качества контента.

"Мы должны защитить британскую кино- и телеиндустрию и право общества на разнообразие историй и независимую журналистику. Если этого не сделать сейчас, последствия могут оказаться необратимыми", – говорится в обращении актеров.