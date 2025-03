Знаменитому гитаристу Эрику Клэптону – 80. Фотогалерея

Фото: Associated Press

30 марта исполнилось 80 лет Эрику Клэптону – знаменитому британскому гитаристу, композитору, рок-музыканту.

Он родился в деревне Рипли, графство Суррей, Англия. Воспитывался бабушкой и ее мужем. С юных лет увлекался блюзом. В 60-е годы играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище "Медленная рука" (Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни "I Shot the Sheriff" ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону были присуждены премии "Грэмми" во всех самых престижных номинациях: "альбом года" (MTV Unplugged), "песня года" ("Tears in Heaven") и "запись года" ("Tears in Heaven").

Считается одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов. Он – единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds.

После трагических событий в Израиле 7 октября 2023 года Клэптон выступил в поддержку Газы, сделав ряд антиизраильских заявлений.