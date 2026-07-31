За сутки в испанскую Сеуту вплавь прибыли 49 тысяч марокканцев. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Не менее 49 тысяч человек прибыли в испанский анклав в Северной Африке – Сеуту – в течение суток. Опубликованные СМИ видеозаписи показывают практически непрерывный поток людей, которые беспрепятственно продвигались вглубь территории, не встречая сопротивления со стороны полиции. Хотя Сеута и раньше сталкивалась с массовым притоком мигрантов, прибытие 49000 человек за одни сутки стало беспрецедентным.

В пятницу поток мигрантов прекратился после того, как Испания и Марокко в срочном порядке направили к границе дополнительные подразделения армии и полиции. На марокканской стороне границы произошли столкновения: силы безопасности применили водометы, чтобы оттеснить людей от пограничной зоны. Во время беспорядков были сожжены как минимум один автобус и семь автомобилей.