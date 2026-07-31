На Кипре за шпионаж на Иран задержан Рашад Султанов, гражданин Великобритании и Азербайджана

Власти Кипра задержали гражданина Великобритании и Азербайджана по подозрению в сборе разведывательной информации о британской авиабазе Акротири и ее передаче Корпусу стражей исламской революции (КСИР). О задержании подозреваемого сообщила в пятницу полиция Лондона, пишет The Jerusalem Post.

По данным полиции, 44-летний Рашад Султанов, проживающий в лондонском районе Ислингтон, был задержан кипрскими властями 17 июля. В настоящее время он остается под стражей, пока продолжается процедура его экстрадиции.

Расследование ведется в рамках первого зарубежного дела по Закону о национальной безопасности Великобритании. Его проводят подразделения по борьбе с терроризмом, изучающие инциденты, произошедшие на британской авиабазе Акротири на Кипре в период с 11 мая по 22 июня прошлого года.

Следствие полагает, что Султанов вел скрытое наблюдение за базой, а затем передавал собранную информацию КСИР.

Акротири – одна из двух британских военных баз, сохранившихся на Кипре после получения островом независимости в 1960 году. Она использовалась в ходе военных операций в Ираке, Сирии и Йемене.