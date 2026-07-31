x
31 июля 2026
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 июля 2026
|
31 июля 2026
|
последняя новость: 15:23
31 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован террорист, участвовавший в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани

Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 июля 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 13:59
Ликвидирован террорист, участвовавший в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани
0:00 0:00
Ликвидирован террорист, участвовавший в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подтверждение ликвидации высокопоставленного террориста, который принимал активное участие в резне 7 октября 2023 года. Во вторник, 28 июля, в результате удара по цели на юге сектора Газы был уничтожен Ахмад Хусейн Мухаммад Кафина – командир террористической организации "Катаиб аль-Муджахидин" в центральной части сектора.

По данным ЦАХАЛа, 7 октября Кафина участвовал в нападении боевиков организации на территорию Государства Израиль. Он принимал участие в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани, а также руководил похищением Судисака Ринталака.

На протяжении войны, в том числе в последнее время, Кафина занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль. Он представлял непосредственную угрозу для израильских сил и был ликвидирован в результате высокоточного авиаудара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2026

1029-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии