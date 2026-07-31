Ликвидирован террорист, участвовавший в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подтверждение ликвидации высокопоставленного террориста, который принимал активное участие в резне 7 октября 2023 года. Во вторник, 28 июля, в результате удара по цели на юге сектора Газы был уничтожен Ахмад Хусейн Мухаммад Кафина – командир террористической организации "Катаиб аль-Муджахидин" в центральной части сектора.

По данным ЦАХАЛа, 7 октября Кафина участвовал в нападении боевиков организации на территорию Государства Израиль. Он принимал участие в похищении Авинатана Ора и Ноа Аргамани, а также руководил похищением Судисака Ринталака.

На протяжении войны, в том числе в последнее время, Кафина занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль. Он представлял непосредственную угрозу для израильских сил и был ликвидирован в результате высокоточного авиаудара.