Ликвидированы двое командиров ХАМАСа, готовивших теракты против сил ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа нанесли точечные авиаудары по целям в нескольких районах сектора Газы, ликвидировав двух высокопоставленных боевиков террористической организации ХАМАС.

В ходе операции был ликвидирован Мухаммад аль-Абд, отвечавший за материально-техническое снабжение ХАМАСа. Аль-Абд занимался контрабандой оружия в сектор Газы как до, так и во время войны, строил туннели для доставки боеприпасов и обеспечивал вооружением боевиков группировки.

Вместе с ним был ликвидирован "полевой командир" Ахмад Маин Мухаммад Анкар.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в последнее время оба боевика активно готовили теракты против израильских военнослужащих и гражданских лиц. Они представляли собой непосредственную угрозу для израильских сил и были ликвидированы точечными ударами с воздуха.