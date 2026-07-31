За неделю в Иудее и Самарии задержаны более 200 террористов и торговцев оружием

За прошедшую неделю силы ЦАХАЛа провели десятки контртеррористических операций на всей территории Иудеи и Самарии.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны более 200 разыскиваемых лиц. Среди них – активисты, занимавшиеся подстрекательством и подготовкой терактов, лица, связанные с террористической организацией ХАМАС, террорист, планировавший совершить теракт в ближайшее время, торговцы оружием, изготовитель взрывных устройств, а также подозреваемые в организации переправки нелегалов.

Военнослужащие изъяли десятки компонентов для производства оружия, охотничьи ружья, пистолет, мультикоптер и десятки тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террористической деятельности. Кроме того, были обнаружены и уничтожены пять взрывных устройств.

Также в рамках операций было завершено картографирование домов двух террористов, совершивших теракт в конце прошлой недели, и опечатан один из домов перед последующим сносом.