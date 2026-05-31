Минтуризма Израиля выделит 43 млн шекелей компаниям, занимающимся приемом иностранных туристов

Правительство Израиля утвердило предложенную министром туризма Хаимом Кацем программу помощи компаниям, занимающимся приемом иностранных туристов и пострадавшим из-за резкого сокращения турпотока на фоне операции "Рычание льва". Общий объем помощи составит 43 млн шекелей.

Из этой суммы 35 млн шекелей будут направлены на сохранение ключевых сотрудников таких компаний. Еще 8 млн шекелей министерство туризма выделит через специальный фонд для поддержки маркетинговых кампаний за границей, участия в туристических выставках, профессиональных мероприятиях и продвижения Израиля как туристического направления.

В министерства туризма отмечают: после начала войны 7 октября 2023 года организаторам приема иностранных туристов уже было выделено 70 млн шекелей. Новый механизм рассчитан на 15 месяцев – с мая 2026 года по июль 2027 года – и предназначен для сохранения профессиональной инфраструктуры отрасли до восстановления турпотока.

Право на помощь получат компании, чей оборот от приема иностранных туристов в 2023 году составлял не менее 1,5 млн шекелей и чьи доходы снизились не менее чем на 70% по сравнению с соответствующими периодами прошлых лет. Помощь будет предоставляться несколькими траншами.

Государство будет участвовать в оплате труда сотрудников, занимавшихся приемом иностранных туристов по состоянию на 30 апреля 2026 года и продолживших работать в компании. Размер помощи на одну ставку составит до 93,75% от меньшей из двух величин – фактической зарплаты работника или средней зарплаты по экономике.

Министр туризма Хаим Кац заявил, что компании, занимающиеся приемом иностранных туристов, являются важным звеном в продвижении Израиля за рубежом. По его словам, в обычное время туризм обеспечивает доходы тысячам семей и приносит государству десятки миллиардов шекелей в год, поэтому в кризис необходимо сохранить профессиональные кадры, накопленные знания и деловые связи, которые позволят отрасли восстановиться после завершения боевых действий.