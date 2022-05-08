Теракт в Эльаде и заявления о Синуаре. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 8 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ теракт в Эльаде и дискуссии об устранении Синуара.

"Едиот Ахронот": Помним героев





"Исраэль а-Йом": Израильские силы безопасности продолжают розыск террористов, осуществивших теракт в Эльаде







"Гаарец": Устранение Сиуара не остановит волну террора





"Маарив": один из погибших в Эльаде – израильтянин, отвезший террористов к месту теракта





"Едиот Ахронот": Помним героев





В среду, 4 мая, в Израиле продолжают отмечать День Памяти павших в войнах и жертв терактов. На площади перед Кнессетом в Иерусалиме приспущены государственные флаги Израиля. В 11:00 прозвучит вторая траурная сирена, которая откроет официальную церемонию памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны. Тогда же начнутся церемонии памяти на всех военных кладбищах Израиля.







"Исраэль а-Йом": Израильские силы безопасности продолжают розыск террористов, осуществивших теракт в Эльаде

Полиция в сотрудничестве с другими службами безопасности продолжает оперативные поиски террористов, осуществивших теракт в Эльаде вечером в четверг, 5 мая. Территория, на которой ведутся поиски, расширена, в нее включены арабские населенные пункты, а также деревни, расположенные на границе округа Иудеи и Самарии. В поисках используются передовые технические средства, в том числе и БПЛА.

"Маарив": один из погибших в Эльаде – израильтянин, отвезший террористов к месту теракта





В пятницу, 6 мая, была разрешена к публикации информация о том, что Орен Бен Ифтах, один из израильтян, погибших в теракте, подвез террористов к центру Эльада. Когда террористы оказались на месте, они напали на мужчину и убили его.







"Гаарец": Устранение Сиуара не остановит волну террора





Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая заседание правительства, прокомментировал выступление главы администрации ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара. "Думаю, что сегодня уже очевидно, что ХАМАС не любит нынешнее правительство. Может он скучает по чемоданам с долларами, а может ему не нравится возможность того, что мы работаем вместе, пытаясь улучшить жизнь арабских граждан Израиля", - сказал Беннет. "Очень важным фактом является то что падают маски. То что ХАМАС хочет свалить наше правительство, это очень важно, и тут нельзя дать ему победить", - сказал Беннет.