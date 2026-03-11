x
Пресса

ABC: ФБР предупредило о возможном иранском ударе по западному побережью США

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 11 марта 2026 г., 22:04 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 22:10
AP Photo/Jae C. Hong

Федеральное бюро расследований США в конце февраля предупредило калифорнийскую полицию, что Иран может ответить на удары по своей территории, направив беспилотные летательные аппараты на западное побережье США. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Мы располагаем информацией, что, в случае американского удара, Иран может готовить внезапную атаку, предусматривающую запуск БПЛА с корабля, находящегося у берегов США. В первую очередь речь идет о целях в Калифорнии. Мы не располагаем дополнительной информацией о методах, сроках и целях такой атаки", – говорится в предупреждении.

Канал отмечает: представители разведки также выражают нарастающую обеспокоенность использованием дронов мексиканскими наркокартелями и тем, что подобные технологические средства будут задействованы для удара по американским силам на границе с Мексикой.

