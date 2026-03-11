WSJ: в Вашингтоне опасаются, что Израиль хочет продолжать войну с Ираном дольше, чем США

В Белом доме опасаются, что Израиль намерен продолжать войну против Ирана и после того, как Вашингтон выразит готовность завершить бомбардировки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По сведениям авторов публикации Анат Пелед, Джареда Малсина и Александра Варда, несмотря на тесную координацию, между США и Израилем проявляются расхождения по вопросу о сроках завершения войны и ее конечных целях.

Как отмечает WSJ, администрация Дональда Трампа дала понять правительству Израиля, что недовольна ударами по иранской энергетической инфраструктуре, и потребовала не повторять такие атаки без согласования с Вашингтоном. Об этом пишет и издание Axios.

В то же время Израиль, по сведениям WSJ, продолжает ликвидировать высокопоставленных иранских деятелей и расширяет список целей, включая нефтяную отрасль, стремясь создать условия для смены власти в Тегеране.

В публикации подчеркивается, что президент США Дональд Трамп считает, что война с Ираном близка к завершению и хочет закончить ее на своих условиях, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вновь заявил о стремлении содействовать свержению иранского режима.

На этом фоне, пишет WSJ, различия в приоритетах Вашингтона и Иерусалима становятся все более заметными, тем более что затягивание конфликта грозит дальнейшим ростом цен на нефть и усилением давления на США со стороны союзников в Персидском заливе.