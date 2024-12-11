"Кан": на переговорах с ХАМАСом обсуждается освобождение "небольшого числа похищенных"

Гили Коэн, корреспондент "Кан-11", в вечернем выпуске новостей сообщила, что на опосредованных переговорах с ХАМАСом обсуждается сделка, предполагающая освобождение небольшого числа заложников "по гуманитарным соображениям".

При этом посредники уверены: если эта сделка состоится и переговоры продолжатся, вскоре удастся добиться прекращения войны в Газе и освобождения всех похищенных.

Утром 11 декабря ливанское издание "Аль-Ахбар", связанное с "Хизбаллой", написало, что израильской делегации во время вчерашнего визита в Каир был передан список из 30 имен заложников, соответствующих условиям освобождения на первом этапе. В список включены лица старше 50 лет и заложники, нуждающиеся в медицинской помощи.