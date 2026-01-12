Агентство AP: обработанные фото Сары Нетаниягу создают этическую проблему

Американское агентство AP обращает внимание, что фотографии супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаниягу, публикуемые государственными инстанциями, подвергаются значительной компьютерной обработке. На коже не видно пор, глаза слишком выделены, волосы тщательно приглажены.

По словам критиков, проблема не в самом редактировании, обычном, когда речь идет о знаменитостях и общественных фигурах. Но распространение изображений в официальных правительственных сообщениях искажает реальность, нарушает этический код и создает угрозу для государственных архивах.

"Все изображения в израильских архивах с момента создания государства – аутентичное отражение реальности через призму фотографа. Попав в базу данных, новые изображения навсегда засорят ее виртуальной реальностью, которой никогда не существовало", – говорит израильский политический журналист Шаби Гатеньо, автор первой публикации о фотографиях супруги премьер-министра.

Неясно, поступят ли ретушированные фотографии в государственные архивы. Глава государственной пресс-службы Ницан Хен сообщил агентству, что изображения премьер-министра Биньямина Нетаниягу не подвергались ретушированию, и обработанные фото в архив не попадут.