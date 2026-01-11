Telegraph: Пентагон предупредил Трампа, что на подготовку к удару по Ирану нужно больше времени

Представители высшего командного состава армии США предупредили Дональда Трампа, что вооруженным силам требуется дополнительное время на подготовку к возможному удару по Ирану на фоне продолжающихся массовых протестов в стране. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

По данным издания, в Белом доме обсуждаются различные варианты действий, в том числе сценарии, предусматривающие удары по структурам иранских сил безопасности, которые, как утверждается, участвуют в подавлении протестов.

Как пишет Telegraph, командование США, дислоцированное на Ближнем Востоке, предупреждает: прежде чем наносить удар, нужно заранее подготовиться к возможному ответу Ирана и усилить защиту американских сил и сил союзников в регионе.

Reuters отмечает, что в воскресенье Тегеран передал предупреждение Дональду Трампу: если Вашингтон нанесет удар, Тегеран ответит атаками по Израилю и по американским военным базам в регионе. Эти базы, как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф, Иран считает "законными целями".