The Jewish Chronicle: внучка последнего шаха Ирана вышла замуж за еврея

31-летняя Иман Пехлеви, внучка последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, проживающая в Нью-Йорке, вышла замуж за американского бизнесмена еврейского происхождения Брэдли Шермана. Свадьбу сыграли в Париже в минувшие выходные, пишет издание The Jewish Chronicle.

Свадебная церемония состоялась почти через месяц после того, как пара официально связала себя узами брака на неформальной церемонии в здании суда Нью-Йорка. Иман и Брэдли вместе уже четыре года, помолвлены с августа 2023-го, и теперь они муж и жена.

Дочь Резы Пехлеви, изгнанного наследного принца Ирана, и его жены Ясмин, и ее сестры родились и выросли в США.

Иман работает в American Express в Нью-Йорке.

На свадьбе Иман и Брэдли в Париже присутствовало множество гостей. Одна из них, Нио Берг, опубликовала кадры церемонии на своей странице в соцсети X.

It’s another historical Royal wedding between a Persian Royal Family member with a Jewish person.

While Iranians both inside and outside Iran are celebrating this special and memorable occasion, the mullahs are angry.

Princess Iman Pahlavi Bradley Sherman

Mazel tovpic.twitter.com/MQjEM7zEcX