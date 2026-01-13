Bloomberg: Иран продал России ракеты почти на $3 млрд

Иран за последние годы продал России ракеты почти на $3 млрд для поддержки войны против Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку западного представителя в сфере безопасности.

По данным источника, контракты с Москвой, заключенные с октября 2021 года (то есть еще до начала полномасштабной войны), на поставки баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух" оцениваются примерно в $2,7 млрд.

В перечень закупок вошли сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и примерно 200 зенитных ракет, входящих в состав систем противовоздушной обороны.

Также Bloomberg пишет, что Иран поставил РФ миллионы патронов и снарядов, однако эта оценка не отражает всего объема закупок Москвы в Тегеран, поскольку ожидается поставка дополнительной техники.

Кроме того, Иран поставил РФ дроны-камикадзе "Шахед-136" и поделился технологиями, которые позволили РФ производить их внутри страны под названием "Герань-2" в рамках контракта на 1,75 млрд долларов, который был подписан в начале 2023 года.

Согласно оценке, в целом Россия с конца 2021 года потратила на закупку иранских вооружений более 4 млрд долларов.

В то же время отмечается, что, хотя Иран и подписал соглашение о стратегическом партнерстве с РФ в январе 2025 года, оно не содержит пакта о взаимной обороне, и Москва не предложила никакой ощутимой помощи Тегерану во время израильских и американских ударов по Ирану в июне 2025 года.