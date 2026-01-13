NYT: США рассматривают сценарии действий против Ирана – от кибератак до ударов по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп рассматривает как дипломатические варианты действий в отношении Ирана, так и возможность нанесения ударов, чтобы попытаться удержать руководство Исламской республики от дальнейших расправ над участниками протестов, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации NYT, Пентагон представил Трампу широкий набор сценариев. Среди вариантов – удары по объектам иранской ядерной программы и по инфраструктуре баллистических ракет.

Один из источников, на которых ссылается NYT, считает более вероятными кибератаку или удары по структурам внутренней безопасности Ирана.

Многие иранисты отмечают, что военные действия против режима аятолл со стороны США или Израиля могут быть использованы Тегераном для консолидации внутри страны – военное решение может помочь действующему режиму остановить протесты. Впрочем, многое будет зависеть от выбора целей, точности их поражения и внезапности атак.

Государственный департамент США опубликовал экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, призвав их рассмотреть возможность выезда из страны через сухопутные границы с Арменией и Турцией. Это предупреждение было опубликовано на сайте "виртуального посольства США в Иране" на фоне массовых протестов и жестокого подавления демонстраций. Американцам, которые не могут уехать, рекомендуется найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании, иметь запас продуктов, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Госдепартамент также рекомендует гражданам США "сохранять низкий профиль", избегать мест проведения демонстраций, быть готовыми корректировать планы и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации, который не зависит от помощи правительства США. В отношении Ирана действует предупреждение 4 уровня – "не путешествовать". Интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии в Тегеране, оно также оказывает экстренные услуги американским гражданам.

Ранее французские СМИ сообщили, что из Ирана эвакуирована часть сотрудников дипломатических представительств Франции.

Медики и очевидцы сообщили изданию Iran International, что число жертв антиправительственных протестов в Иране в последние дни превысило 2000 человек. Проверка этих данных затруднена из-за полного отключения интернета и связи в стране, введенного властями с вечера 8 января. Правозащитные организации подтверждают гибель около 700 человек, однако предупреждают, что реальные цифры могут быть значительно выше. Журнал Time пишет о растущих опасениях, что число жертв протестов в Иране может исчисляться тысячами. Группа иностранных добровольцев подсчитала, что число жертв к субботе могло составить 6 тысяч человек. В эти данные не были включены тела, доставленные властями не в больницы, а непосредственно в морги – например, не учтены сотни тел, лежащих на полу и парковке судебно-медицинского центра в Кахризаке, в пригороде Тегерана. Очевидцы утверждают, что видели там не менее 400 тел.

Пытаясь объяснить "значительное число" погибших, "Корпус стражей исламской революции" в воскресенье распространил заявление, в котором погибшие демонстранты названы "террористами, нанятыми США и Израилем". Двумя днями ранее представитель КСИР в эфире государственного телевидения предупредил: любой, кто осмелится выйти на улицу, должен быть готов "получить пулю".