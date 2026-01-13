Согласно сообщению New York Post, в ходе недавней операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле американские войска применили высокотехнологичное звуковое оружие.

Очевидец из числа венесуэльских гвардейцев описал внезапную атаку, начавшуюся с необъяснимого отключения всех радарных систем. Вскоре после этого появились беспилотники и вертолеты, высадившие небольшую группу из примерно 20 американских спецназовцев, которые быстро подавили сопротивление сотен местных силовиков.

Свидетель утверждает, что американские силы задействовали неизвестное устройство, создававшее эффект мощной звуковой волны. По его словам, у венесуэльских солдат возникло ощущение, будто их «головы взрываются изнутри». Последствия были катастрофическими: бойцы падали на землю, не в силах пошевелиться, у многих началось носовое кровотечение и кровавая рвота. Источники в американской разведке предполагают, что описание совпадает с действием оружия направленной энергии, которое использует микроволновое излучение для вывода противника из строя.

Операция отличалась невероятной скоростью и точностью. Очевидец подчеркнул технологическое превосходство американцев, отметив, что они вели огонь с поразительной эффективностью. Несмотря на значительное численное превосходство венесуэльских сил, они не смогли оказать сопротивления. Министерство внутренних дел Венесуэлы признало гибель около 100 сотрудников службы безопасности в ходе рейда, в то время как американская сторона, по предварительным данным, не понесла потерь.

Хотя Белый дом официально не подтвердил детали применения экспериментального оружия, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт привлекла внимание к этому отчету в социальных сетях. Бывшие сотрудники разведки отмечают, что подобные системы разрабатывались десятилетиями, и их боевое применение в Венесуэле стало четким сигналом для всего региона. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Латинской Америке, подтвердив готовность США использовать самые современные военные технологии для достижения своих целей.