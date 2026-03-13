Мэр: общественное убежище в Бат-Яме могли использовать как бордель. Полиция не комментирует

Израильские СМИ и блогеры обсуждают скандальную информацию о том, что помещение одного из общественных убежищ в Бат-Яме могли использовать для оказания сексуальных услуг. Полиция Израиля не давала официальных комментариев по этому поводу.

Первые публикации появились 11 марта после того, как с заявлением по данному поводу выступил мэр Бат-Яме Цвика Брот, заявивший, что помещение общественного убежища было превращено в бордель. В комментариях к его посту звучит критика в адрес муниципалитета Бат-Яма.

Сайт городских новостей be106.net писал: в помещении общественного убежища в деловом районе Бат-Яма, на который поступали жалобы о том, что он запирается изнутри во время тревоги, оказался борделем. После звонка на горячую линию муниципалитета Бат-Яма на место были направлены инспекторы, которые обнаружили, что приют был переоборудован в жилой и развлекательный комплекс, в котором находились кровать, кухня, душевая и туалет (были опубликованы фотографии из этого помещения). Во время рейда в приюте была обнаружена иностранная гражданка, которая отказалась назвать себя и была передана полицейским. В публикации приводилось заявление муниципалитета Бат-Яма о том, что прекращение незаконной деятельности стали возможны благодаря бдительности граждан.

12 марта эту публикацию так или иначе перепечатали многие СМИ, включая Walla и "Мако". В этих публикациях не приводилось дополнительных сведений.

На данном этапе не очевидно, что помещение общественного убежища действительно использовалось как подпольный бордель. Не исключено, что иностранная гражданка просто проживала в этом помещении.

На фоне этих публикаций мэрия Бат-Яма опубликовала обращение к жителям, напомнив, что воспрепятствование входу в убежище во время тревоги является уголовным преступлением. В мэрии сослались на закон о гражданской обороне, согласно которому лицо, в распоряжении которого находится убежище, обязано во время атаки впускать туда всех находящихся поблизости.