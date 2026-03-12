x
12 марта 2026
Пресса

CNN: Россия передала Ирану новейшие тактические разработки использования БПЛА

Война с Ираном
Иран
Россия
время публикации: 12 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 11:55
CNN: Россия передала Ирану новейшие тактические разработки использования БПЛА
Телеканал CNN цитирует официального представителя разведки одной из западных стран, рассказавшего, что Россия делится с Ираном новейшими тактическими разработками применения беспилотных летательных аппаратов.

Дроны "Шахед", разработанные Ираном, но массово производимые и используемые Россией в войне против Украины, оказались чрезвычайно успешными в преодолении систем ПВО арабских государств Персидского залива. Причиной этого может быть знакомство с российским опытом.

"Раньше речь шла о поддержке более общего плана. То, что происходит сейчас, вызывает большие опасения, включая стратегию применения БПЛА, которую использует Россия в Украине", – рассказал источник.

Ранее появлялась информация, что Россия делится с Ираном разведданными. Однако представитель американского президента Стивен Виткофф рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заверил его, что это не так. "Поверим им на слово. Будем надеяться, что так и есть", – добавил он.

