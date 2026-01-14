x
14 января 2026
14 января 2026
14 января 2026
последняя новость: 08:08
14 января 2026
Пресса

The Telegraph: Трамп обдумывает состав "Совета мира" по Газе

время публикации: 14 января 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 08:07
Кит Стармер и Дональд Трамп
AP Photo/Evan Vucci, Pool

Президент США Дональд Трамп обдумывает вариант, при котором премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров ряда других союзных стран включат в "Совет мира" (Board of Peace), который должен курировать послевоенное управление сектором Газы и его восстановление, пишет британское издание The Telegraph.

По сведениям издания, в "совет" могут быть включены также представители Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.

Сообщается, что параллельно обсуждается состав "исполнительного совета", в который, среди прочих, могут войти экс-премьер Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Виткофф. Этот орган должен играть ключевую роль в реализации второго этапа соглашения и контроле над технократической палестинской администрацией.

