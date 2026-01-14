СМИ: Израиль и арабские страны рекомендуют Трампу пока не атаковать Иран

Официальные лица, представляющие Израиль и некоторые арабские страны, в частных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа рекомендовали Вашингтону воздержаться от масштабных ударов по Ирану на нынешнем этапе, сообщает NBC News.

По данным телеканала, представители Израиля и арабских государств опасаются, что силовой сценарий может консолидировать иранское общество вокруг режима аятолл (как это было во время войны с Израилем в июне 2025 года) и изменить динамику протестов.

The Wall Street Journal пишет, что ряд арабских государств Персидского залива (включая Саудовскую Аравию, Оман и Катар) убеждают Вашингтон в нецелесообразности ударов по целям в Иране, предупреждая о рисках дестабилизации региона и потрясениях на энергетических рынках.

На фоне сообщений о возможной подготовке США к силовым решениям в Иране, в Израиле принимаются меры по повышению готовности к отражению атак со стороны Ирана.

В Белом доме публично дают понять, что военный вариант "на столе", хотя приоритетом называют дипломатию.

Накануне источник в правительстве Израиля сообщил агентству Reuters, что "кабинет получил документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране и возможности вмешательства США". Другой источник отметил, что, по текущим оценкам, президент США Дональд Трамп примет решение о вмешательстве, однако масштабы ответных мер остаются неизвестными.

13 января, выступая в Детройте, Трамп сделал несколько крайне резких заявлений по поводу ситуации в Иране. Он назвал происходящее в Иране "самым кровавым подавлением волнений в истории страны" и возложил личную ответственность за это на высшее руководство в Тегеране. Он заявил: "Мир видит эту бойню, и мы не будем стоять в стороне, пока диктаторы убивают тысячи невинных людей". Трамп подчеркнул, что нестабильный Иран – это прямая угроза. Упомянул, что уже провел консультации с руководством CENTCOM, чтобы обеспечить "полную готовность" американских сил в регионе. По его словам, США не допустят, чтобы хаос внутри Ирана вылился в атаки на американских военных или союзников. Трамп пригрозил Ирану "сокрушительными последствиями", если насилие не прекратится немедленно. Он намекнул на усиление морской блокады и дополнительные санкции, которые "отрежут режим от остатков ресурсов". Также он обратился напрямую к протестующим, сказав: "Ваша смелость поразительна. Мы знаем, через что вы проходите, и Америка на стороне свободы". Трамп еще раз акцентировал внимание на том, что CENTCOM получил приказ действовать "решительно и без колебаний" при малейшей провокации со стороны Ирана в Ормузском проливе или против американских баз.

Под занавес своей речи в Детройте Трамп еще раз коснулся темы Ирана, отвечая на вопросы и подводя итоги. Он заявил, что, по данным его разведки, иранский режим сейчас "слаб как никогда" и находится на грани коллапса из-за масштабности протестов. Он добавил, что сообщения о 12-20 тысячах погибших (о которых сообщал CBS) подтверждают: правительство в Тегеране "потеряло контроль и перешло в режим выживания". Он отдельно отметил, что если Иран попытается "экспортировать свой кризис" и отдаст приказ своим сателлитам – "Хизбалле" или ХАМАСу – атаковать Израиль, то ответ будет "быстрым и окончательным". Он подчеркнул, что CENTCOM уже усилил присутствие авиации в регионе именно для предотвращения такого сценария. Президент США добавил, что "дни тиранов со звуковым оружием и пулеметами сочтены", будь то в Тегеране или в Каракасе.

Позже, находясь на борту президентского самолета, Трамп заявил, что возвращается в Вашингтон, планируя еще раз "оценить ситуацию в Иране". "Мы хотим прекратить убийства и обеспечить свободу этим людям (иранцам). Они живут в аду", – заявил американский президент.