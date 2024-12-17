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Пресса

"Гаарец": прорыв на переговорах о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией

Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Джо Байден
Международные соглашения
время публикации: 17 декабря 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 22:00
"Гаарец": прорыв на переговорах о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией
AP Photo/Amr Nabil

Газета "Гаарец" написала о существенном прорыве на переговорах о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По словам источников, знакомых с содержанием намечающегося соглашения, вместо явного признания палестинского государства, Иерусалим даст обещание "стремиться к созданию палестинского государства". Это позволит Саудовской Аравии выполнить ее обязательства перед палестинцами.

Журналист газеты "Гаарец" Хаим Левинсон пишет, что переговоры с Саудовской Аравией вышли на новый уровень после того, как Израиль заключил соглашение о прекращении огня с Ливаном.

На переговорах с Эр-Риядом Израиль представляет министр по стратегическим вопросам Рон Дермер. При этом отмечается, что члены военно-политического кабинета не посвящены в ход переговоров.

Посредником и гарантом на переговорах выступают Соединенные Штаты, Израиль при этом координирует свои действия как с администрацией Байдена, так и с избранным президентом Дональдом Трампом.

Пресса
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