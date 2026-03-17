Зеленский в интервью Jerusalem Post: "У нас есть то, что нужно вам, у вас – то, что нужно вам"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post призвал к расширению украинско-израильского сотрудничества в оборонной сфере. "У Израиля есть то, что нужно нам, а у Украины – то, нужно вам", – сказал он.

Глава государства отметил, что Россия помогла Ирану значительно усовершенствовать БПЛА "Шахед", используя Украину как испытательный полигон: "Теперь эта угроза стоит перед Израилем, странами Залива и американскими силами в регионе".

Он напомнил, что Россия выпускает по Украине 350-500 дронов в сутки, основной целью этих атак становится мирное население. Политик заявил: он располагает свидетельствами, что Москва делится с Тегераном новейшими технологическими разработками в этой области, добавив, что нынешняя версия "Шахеда" несравнима с первоначальной.

Зеленский рассказал, что израильская сторона обратилась к нему, чтобы договориться о разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и выразил готовность к диалогу. "Вы давно живете под такими атаками, я надеюсь, что людям удастся избежать потери близких, особенно детей – они наше будущее", – добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия и Иран находятся на одной стороне конфликта и представляют совместную угрозу.