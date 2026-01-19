Расследование в Нидерландах: проект интеграции беженцев студентами привел к изнасилованиям

Выходящая в Нидерландах программа журналистских расследований Zembla рассказывает о происходящем в расположенном в Амстердаме комплексе общественного жилья Stek Oost, который стал местом проведения социального эксперимента.

В рамках проекта, призванного содействовать интеграции беженцев в нидерландское общество, здесь были поселены 125 студентов и 125 мигрантов. Их поощряли к общению, однако результатом это стали многочисленные случаи насилия, в том числе сексуализированного.

Одна из постоялиц рассказывает о постоянных драках – как в коридорах, так и в общих гостиных. По словам мужчины-студента, беженец угрожал ему 20-сантиметровым ножом. При этом, утверждают пострадавшие, многочисленные обращения к властям игнорировались.

По словам другой студентки, которая в программе названа Амандой, она была изнасилована беженцем из Сирии. "Он хотел выучить голландский, а я хотела ему помочь", – рассказывает она. Он несколько раз зазывал ее в свою комнату, а когда она согласилась, запер внутри и надругался. В 2019 году она подала жалобу в полицию, однако дело было закрыто за недостатком улик.

При этом полугодом ранее другая женщина обратилась с просьбой о его выселении, поскольку он представляет угрозу для нее и других постоялиц. Власти сообщили, что не обладают необходимыми для этого полномочиями. В 2022 году сирийца арестовали по обвинениям в нескольких изнасилованиях. Он был признан виновным, но осужден всего на три года тюрьмы.

Компания, управляющая комплексом, подозревает, что в одной из квартир в 2023 году произошло групповое изнасилование. В том же году компания обратилась с просьбой о закрытии проекта, однако получила ответ, что сможет покинуть его только в 2028 году, по истечению срока контракта.

Полиция сообщила, что о групповом изнасиловании ей неизвестно, однако в общей сложности было подано шесть жалоб о сексуальном насилии в комплексе.