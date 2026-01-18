Telegraph: администрация Трампа обсуждает предоставление убежища евреям одной из европейских стран

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность предоставления убежища евреям Великобритании. Об этом сообщил личный адвокат американского президента Роберт Гарсон в интервью The Telegraph.

Гарсон, родившийся в Манчестере, заявил, что провел переговоры с Государственным департаментом США о предоставлении убежища евреям, спасающимся от антисемитизма в Великобритании. По его словам, Соединенное Королевство "больше не является безопасным местом для евреев". Адвокат отметил, что исламистская атака на синагогу в Манчестере и широко распространенный антисемитизм после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября привели его к выводу о необходимости предложить британским евреям убежище в США.

Гарсон, который в 2008 году переехал из Лондона в США, обвинил премьер-министра Кира Стармера в том, что тот "закрывает глаза на антисемитизм" и позволил ему стать обыденным явлением в британском обществе. Адвокат заявил, что обсуждал эту идею со специальным посланником президента США по борьбе с антисемитизмом раввином Йегудой Каплуном в рамках своей работы в совете Мемориального музея Холокоста. "Я не верю, что у евреев есть будущее в Великобритании", – заявляет Гарсон.