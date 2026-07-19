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NYT: иранские удары повредили значительное число вертолетов Black Hawk в Иордании

Иордания
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 05:29 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 05:35
NYT: иранские удары повредили значительное число вертолетов Black Hawk в Иордании
AP Photo/Mark Schiefelbein

В результате серии иранских ударов по военным объектам в Иордании было повреждено значительное число американских вертолетов Black Hawk, пишет The New York Times со ссылкой на нескольких должностных лиц США.

По данным издания, удары наносились в течение последних пяти дней. Одна из атак была направлена против расположенной на востоке Иордании авиабазы имени принца Хасана, где находились американские вертолеты. Точное число поврежденных машин и степень нанесенного им ущерба не называются.

Стоимость одного вертолета Black Hawk оценивается примерно в 21 миллион долларов. Американское военное ведомство пока публично не сообщало о масштабах потерь авиационной техники в Иордании.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в результате иранского удара по другой базе в Иордании двое американских военнослужащих погибли, один пропал без вести, еще четверо были госпитализированы. С начала войны погибли 16 американских военнослужащих, более 430 получили ранения.

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Двое американских военнослужащих погибли в Иордании