Победителем Иерусалимского кинофестиваля стала картина "Куда?" Асафа Махнеса

Главный приз 43-го Иерусалимского кинофестиваля получила картина Асафа Махнеса "Куда?". Картина также принесла Махнесу награду за лучший сценарий, а актер Эхаб Салами был признан лучшим исполнителем мужской роли. Фильм Махнеса рассказывает историю случайного знакомства молодого израильтянина и палестинца-водителя такси в Берлине. Премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале. Подробно об этой картине и о том, как жюри Берлинале предпочло ей палестинскую ленту, мы писали здесь.

Лучшим израильским документальным фильмом стала работа "Я – Нео" режиссера Яэль Абекасис.

Премию GWFF за лучший дебютный израильский полнометражный фильм получила картина "Найди меня, хорошо?" режиссера Юлы Гидрон, рассказывающий о судьбе израильской заложницы Эден Йерушалми, погибшей в плену ХАМАСа.

Среди других лауреатов фестиваля: приз за лучшую операторскую работу получил Мейдан Арама за фильм "Не могу себе отказать"; награду за лучший монтаж – Галь Розенблют за фильм "Амаль";

приз за лучшую оригинальную музыку – Асаф Талмуди за картину "Свадебный тамада: История Моше Бадана".

В конкурсе короткометражных фильмов победила игровая лента "Другое тело" режиссера Орит Фукс Ротем, лучшим анимационным фильмом признан "Дедушка" Лирон Топаз, а приз за актерскую работу получила Дар Зузовски за роль в фильме "Пеппа Великая"..

Главную награду международного конкурса – премию имени Нехамы Ривлин за лучший фильм – получила немецкая картина "Приключение мечты" немецкой постановщицы Валески Гризебах.

Приз за лучшую актерскую работу достался Карлису Арнолдсу Авотсу за роль в фильме "Уля". Обе картины были представлены в Каннах в мае этого года, и "Приключение мечты" получило приз жюри.

Лучшим экспериментальным документальным фильмом признана украинско-немецкая лента "Тихий потоп" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. По словам жюри, фильм обращает взгляд на то, что остается за пределами поля боя, и превращает сострадание и внимательность в художественный акт сопротивления войне.