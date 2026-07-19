"Русские" голоса: ожидание коалиции национального единства. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос о политических предпочтениях нашей аудитории в связи с предстоящим 27 октября голосованием на выборах в Кнессет 26-го созыва.

Нас интересовало, прежде всего, определились ли читатели с тем, за какую партию голосовать, или они не спешат с выбором и хотят подождать публикации полного списка партий, участвующих в выборах. Планируют ли наши читатели поддержать ту же партию, за которую голосовали ранее, или нет.

Кроме того, в рамках данного опроса мы выясняли отношение читателей к законам, принятым Кнессетом в последнюю неделю, и к инициативам, которые обсуждаются парламентом многие годы.

Мы также уточнили, что в наибольшей степени влияет на выбор русскоязычных избирателей. Попросили дать оценку деятельности коалиции и оппозиции в рамках работы Кнессета 25-го созыва. Выяснили, какую коалицию наши читатели предпочли бы видеть после выборов в Кнессет 26-го созыва. А также предложили дать ряд прогнозов.

ИТОГИ ОПРОСА

В опросе, который проводился 17-19 июля, принял участие 6181 респондент, ответивший на 34 вопроса. 97% из них живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет.

55% участников опроса определяют свои политические взгляды как умеренно правые, 21% – центристские, 11% – радикально правые, 5% – умеренно левые, менее 1% – радикально левые. 7% затруднились соотнести себя с какой-либо из предложенных категорий.

94% опрошенных заявили о намерении голосовать на выборах в Кнессет 26-го созыва. При этом 23% сказали, что пока не определились с тем, за какую партию голосовать.

89% респондентов голосовали на выборах в Кнессет 25-го созыва. При этом 29% заявили, что не планируют поддержать ту же партию, которой отдали свой голос на прошлых выборах.

ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНАМ И ИНИЦИАТИВАМ

76% наших читателей поддерживают идею полного разделения религии и государства. 15% – не поддерживают.

83% не поддерживают закон о возможности гендерного разделения при учебе на вторую и третью академические степени. 9% – поддерживают.

85% поддерживают идею введения в Израиле института гражданских браков. 9% – не поддерживают.

87% считают, что все граждане Израиля, независимо от национальности и вероисповедания, должны обладать равными правами и обязанностями. 7% с таким подходом не согласны.

86% поддерживают поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Только 2% – против.

43% поддерживают законопроект о разделении функций юридического советника правительства. 30% – не поддерживают.

51% не поддерживают отмену реформы кашрута, которая предусматривала открытие рынка для конкуренции. 35% придерживаются противоположной точки зрения.

78% не поддерживают закон о замораживании задержаний ультраортодоксальных уклонистов от военной службы. 14% – поддерживают.

71% не поддерживают Основной закон об изучении Торы. 15% – поддерживают.

50% не поддерживают закон о реформе рынка телерадиовещания в Израиле, проведенный по инициативе нынешней правящей коалиции. 23% – поддерживают.

52% за то, чтобы разрешить голосование из-за рубежа. 29% – против.

ОЦЕНКА РАБОТЫ КОАЛИЦИИ И ОППОЗИЦИИ

Средняя оценка работы коалиции – 2,16 балла из 5 (неудовлетворительно).

Средняя оценка работы оппозиции – 2,09 балла из 5 (неудовлетворительно).

ЗА КОГО ПЛАНИРУЮТ ГОЛОСОВАТЬ, КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ПРЕМЬЕРОМ

По партиям голоса наших читателей распределились так:

НДИ (Авигдор Либерман) – 35%

"Ликуд" (Биньямин Нетаниягу) – 19%

"Бэяхад" (Нафтали Беннет, Яир Лапид) – 10%

"Яшар" (Гади Айзенкот) – 8%

"Демократим" (Яир Голан) – 4%

"Оцма Йегудит" (Итамар Бен-Гвир) – 3%

За партию Юлия Эдельштейна и его единомышленников, если будет создана – 3%

"Ционут Датит" (Бецалель Смотрич) – 2%

"Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 1%

Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов читателей Newsru.co.il.

Данный опрос нельзя считать строгим социологическим исследованием. Речь идет о голосовании аудитории одного конкретного сайта. Однако наш более чем 20-летний опыт проведения подобных опросов позволяет говорить о том, что их результаты показательны. По разным оценкам, русскоязычные избиратели на этот раз могут повлиять на распределение 15-17 (из 120) мандатов в Кнессете.

Если исходить из этих оценок и экстраполировать результаты опроса на русскоязычную аудиторию в целом, то голоса русскоязычных избирателей могут обеспечить НДИ около 5-6 мандатов, "Ликуду" – 3 мандата, блоку "Бэяхад" – 2 мандата, партии "Яшар" – 1,5 мандата. "Демократим" могут получить за счет этой аудитории до 1 мандата, "Оцма Йегудит" и возможная партия Эдельштейна – примерно по половине мандата. Оставшиеся распределятся между другими партиями и блоками.

Однако следует учитывать, что эта оценка публикуется не только до окончательного формирования списка партий, участвующих в выборах, но и до начала избирательной кампании.

Читателям был задан вопрос: "Что влияет на ваш выбор в наибольшей степени?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 58% ответили – личность лидера партии, 56% – программа партии в вопросах безопасности, 53% – программа партии в вопросах религии и государства, 50% – программа партии в вопросах экономики, 49% – солидарность с идеологией партии, 43% – стремление к переменам в стране, 35% – программа партии в вопросах отношений с юридической системой, 32% – разочарование в других партиях и/или их лидерах. Другие варианты выбрали менее 30% опрошенных.

Вопрос: "Кого из лидеров партий вы бы хотели видеть на посту премьер-министра?". Чаще прочих наши читатели называли такие имена: Авигдор Либерман – 27%, Биньямин Нетаниягу – 23%, Нафтали Беннет – 11%, Гади Айзенкот – 9%, Юлий Эдельштейн – 4%, Яир Лапид – 4%, Яир Голан – 2%.

Вопрос: "На ваш взгляд, кто из основных кандидатов на пост премьер-министра лучше справится с проблемами в области безопасности?" Ответы: Либерман – 33%, Нетаниягу – 29%, Айзенкот – 14%, Беннет – 9%.

Вопрос: "На ваш взгляд, кто из основных кандидатов на пост премьер-министра лучше справится с проблемой дороговизны жизни?" Ответы: Либерман – 33%, Нетаниягу – 20%, Беннет – 14%, Айзенкот – 5%.

Вопрос: "Что для вас имеет большее значение: сменяемость власти или выдающиеся качества государственного лидера?" 55% ответили: сменяемость власти. 33% – выдающиеся качества государственного лидера.

ФОРМИРОВАНИЕ КОАЛИЦИИ

56% участников опроса заявили, что после выборов предпочли бы увидеть коалицию национального единства, включающую все сионистские партии. 14% предпочли бы коалицию левых и центристских партий, 9% – коалицию правых и религиозных партий, 8% – коалицию национального единства, включающую все партии без исключения.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?" Чаще прочих называли: НДИ – 66%, "Яшар" – 51%, "Бэяхад" – 51%, "Ликуд" – 39%, "Байт Циони – Милуимниким" – 38%, "Кахоль Лаван – Махане Мамлахти" – 30%, "Демократим" – 29%, "Ционут Датит" – 25%, Оцма Йегудит" – 23%.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" Чаще прочих называли: "Яадут а-Тора" – 64%, БАЛАД – 62%, ХАДАШ-ТААЛ – 60%, ШАС – 60%, РААМ – 52%, "Оцма Йегудит" – 42%, "Ционут Датит" – 37%, "Демократим" – 31%, "Ликуд" – 31%.

74% не согласны с утверждением, что без ультраортодоксов нельзя создать стабильную коалицию. 14% с таким утверждением согласны.

50% заявили, что не станут считать легитимным правительство, опирающееся на арабские партии. 32% не видят проблемы с легитимностью такого правительства.

ПРОГНОЗЫ

Мы попросили участников опроса дать прогноз: какая партия наберет наибольшее число мандатов по итогам этих выборов? При этом подчеркивалось: нужен прогноз, а не выражение поддержки. 37% полагают, что наибольшее число мандатов получит "Ликуд". 23% полагают, что лидером по числу мандатов станет "Яшар". 8% верят, что такого успеха добьется "Бэяхад".

Мы попросили участников опроса дать прогноз: кто сумеет сформировать коалицию по итогам этих выборов? По 29% считают, что это получится у партии "Яшар" Гади Айзенкота или у партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу. 11% полагают, что коалицию сформирует блок "Бэяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида.

Мы попросили участников опроса дать прогноз: будет ли после выборов в Кнессет 26-го созыва сформирована коалиция? 33% ответили: "Да, и проработает всю каденцию". 20% выбрали ответ: "Да, но просуществует недолго". 13% дают негативный прогноз: "Нет, не будет, и мы вскоре пойдем на новые выборы". Более трети затрудняюсь с прогнозом.

ОТЛИЧИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ

По партиям голоса "радикально левых" распределились так (упомянуты партии, получающие более 5% поддержки): 34% – за "Демократим", 26% – за НДИ, 9% – за одну из арабских партий или объединение арабских партий, 9% – за "Бэяхад", 6% – за "Яшар".

Голоса "умеренно левых" распределились так: 42% – "Демократим", 16% – НДИ, 13% – "Бэяхад", 13% – "Яшар".

Голоса "центристов": 33% – НДИ, 25% – "Бэяхад", 14% – "Яшар", 5% – "Демократим".

Голоса "умеренно правых": 39% – НДИ, 25% – "Ликуд", 7% – "Бэяхад", 6% – "Яшар".

Голоса "радикально правых": 36% – "Ликуд", 21% – НДИ, 17% – "Оцма Йегудит", 8% – "Ционут Датит".

Единственная партия, стабильно набирающая более 15% голосов во всех категориях – НДИ. Наш опрос показал, что выбор этой части респондентов определяется прежде всего программой партии в вопросах религии и государства (69%).

Тема религии и государства оказывается наиболее определяющей и для избирателей партии "Демократим" (72%) и блока "Бэяхад" (65%).

Для избирателей "Ликуда" главное – личность лидера партии (88%).

Личность лидера партии – главное и для избирателей "Яшар", но в меньшей степени (56%). Сравнимо со стремлением к переменам в стране (54%).

Для избирателей "Оцма Иегудит" главное – программа партии в вопросах безопасности (72%) и солидарность с идеологией партии (71%).

Похожий подход демонстрируют и избиратели "Ционут Датит: для них главное – солидарность с идеологией партии (69%) и программа партии в вопросах безопасности (67%).

ОТЛИЧИЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ "СТАЖА" ЖИЗНИ В СТРАНЕ

Респонденты, живущие в Израиле не более 5 лет, выбирают так (упомянуты партии, получающие более 5% поддержки): НДИ – 21%, "Бэяхад" – 20%, 17% – затрудняются с выбором, "Ликуд" – 11%, "Яшар" – 9%, "Демократим" – 8%. "Правых" среди них – 55%, "центристов" – 29%, "левых" – 11%.

6-10 лет в Израиле: НДИ – 24%, "Бэяхад" – 14%, "Ликуд" – 13%, 12% – затрудняются с выбором, "Яшар" – 11%, "Демократим" – 7%. "Правых" среди них – 57%, "центристов" – 25%, "левых" – 10%.

11-15 лет в Израиле: НДИ – 26%, "Ликуд" – 17%, "Бэяхад" – 14%, 12% – затрудняются с выбором, "Яшар" – 11%, "Демократим" – 6%. "Правых" среди них – 58%, "центристов" – 23%, "левых" – 11%.

16-20 лет в Израиле: НДИ – 24%, "Бэяхад" – 17%, "Ликуд" – 15%, 10% – затрудняются с выбором, "Яшар" – 8%, Эдельштейн – 6%, "Ционут Датит" – 5%. "Правых" среди них – 61%, "центристов" – 23%, "левых" – 4%.

21-25 лет в Израиле: НДИ – 39%, "Ликуд" – 13%, "Бэяхад" – 12%, 10% – затрудняются с выбором, "Яшар" – 10%. "Правых" среди них – 57%, "центристов" – 26%, "левых" – 5%.

26-30 лет в Израиле: НДИ – 40%, "Ликуд" – 14%, "Бэяхад" – 11%, "Яшар" – 10%, 9% – затрудняются с выбором. "Правых" среди них – 62%, "центристов" – 23%, "левых" – 6%.

Более 30 лет в Израиле: НДИ – 37%, "Ликуд" – 22%, 10% – затрудняются с выбором, "Бэяхад" – 9%, "Яшар" – 6%. "Правых" среди них – 71%, "центристов" – 19%, "левых" – 4%.

СРАВНЕНИЕ С ОБЩЕИЗРАИЛЬСКИМИ ОПРОСАМИ

В опросе Newsru.co.il 66% участников отнесли себя к правым: 55% – к умеренно правым и 11% – к радикально правым. Центристами назвали себя 21%, левыми – около 6%. Для сравнения, исследования политической самоидентификации израильтян еврейского происхождения также показывают устойчивое преобладание правого лагеря – примерно две трети опрошенных. Аудитория Newsru.co.il не "правее" еврейского населения страны в целом, но "левых" среди читателей нашего сайта меньше, чем в среднем по стране.

Основное отличие проявляется в выборе партий. В последних общеизраильских опросах "Ликуд" и "Яшар" претендуют примерно на 21-24 мандата каждый, "Бэяхад" – примерно на 15-18, тогда как НДИ обычно получает 9-11 мандатов. Иными словами, при пересчете мандатов в долю распределенных голосов поддержка НДИ на общеизраильском рынке составляет около 8-9%, тогда как в опросе Newsru.co.il за партию Либермана готовы голосовать 35% участников.

Результат "Ликуда" Нетаниягу среди читателей Newsru.co.il – 19% – близок к общеизраильскому уровню.

В то же время "Яшар" Айзенкота получил в нашем опросе 8%, хотя в общенациональных исследованиях находится среди лидеров и претендует примерно на пятую часть мандатов.

Поддержка объединения Беннета и Лапида также несколько ниже общеизраильской: 10% среди участников опроса Newsru.co.il против примерно 13-15% распределенных мандатов в последних исследованиях.

Ниже общеизраильских показателей среди нашей аудитории оказалась и поддержка "Демократим", "Оцма Йегудит" и "Ционут Датит".

Ультраортодоксальные и арабские партии поддерживают очень немногие участники опроса Newsru.co.il. Хотя в общенациональных опросах ШАС, "Яадут а-Тора", РААМ и ХАДАШ-ТААЛ вместе получают около четверти мест в Кнессете.

СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ

1 ноября 2022 года, когда состоялись выборы в Кнессет 25-го созыва, редакция Newsru.co.il проводила опрос, по результатам которого был определен exit poll – выяснялось, за кого проголосовали наши читатели. Тогда голоса распределились следующим образом: "Еш Атид" – 30%, НДИ – 29%, "Ликуд" – 20%, "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%, "Махане Мамлахти" – 4%, МЕРЕЦ – 2%, "Авода" – 1%, "Байт Иегуди" – 1%. Прочие партии получили менее 1% голосов наших читателей.

Результаты нынешнего опроса показывают, что НДИ в начале избирательной кампании имеет несколько лучшие результаты, чем в финале прошлых выборов, которые принесли этой партии 6 мандатов. Но в начале кампании и четыре года назад за НДИ собиралась голосовать примерно треть наших читателей.

"Ликуд" имеет стабильную поддержку примерно пятой части русскоязычных избирателей – как на предстоящих выборах, так и на прошлых. Но на этот раз добиться победы право-религиозному блоку будет гораздо сложнее.

"Еш Атид" растерял "русские" голоса. И объединение Лапида с Беннетом, которому отдана ведущая роль в блоке "Бэяхад", ситуацию пока не улучшило. Вероятно, многие потенциальные избиратели этого блока могут уйти к новой партии "Яшар" Айзенкота, которая, как отмечено выше, пока тоже не особо популярна среди русскоязычных избирателей.

Поддержка партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" нашими читателями не изменилась – она не высока.

"Кахоль-Лаван"/"Махане Мамлахти" Бени Ганца русские голоса потерял. И на общенациональном уровне эта партия, по многим опросам, не преодолевает электоральный барьер.

Объединение МЕРЕЦ и "Аводы" в единый левый блок "Демократим", очевидно, гарантирует попадание в Кнессет. Но поддержка этой политической силы среди наших читателей за четыре года, если и выросла, то незначительно.