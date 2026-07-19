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В ФРГ политик ушел в отставку после того, как завел ребенка с помощью суррогатного материнства

Германия
Медицина
время публикации: 19 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 09:51
В ФРГ политик ушел в отставку после того, как завел ребенка с помощью суррогатного материнства
AP Photo/Markus Schreiber

Глава фракции ХДС/ХСС в германском парламенте Йенс Шпан подал в отставку, после того как вместе со своим супругом Даниэлем Функе завел ребенка при помощи суррогатного материнства. Эта практика в Германии запрещена.

"Я осознал, что мое личное счастье – создание семьи с мужем и отцовство – несовместимо с моей политической деятельностью. Семья для меня важнее всего", – написал 46-летний политик, в прошлом занимавший пост министра здравоохранения.

"Поиски баланса между принятым в частной жизни решением завести ребенка с помощью суррогатного материнства и объяснимыми требованиями ко мне как к лидеру парламентской фракции оказались более сложными, чем я ожидал", – признался он.

Несколько дней назад Шпан и Функе рассказали о пополнении в семье. Сын появился на свет в США. Это стало причиной для обвинений в лицемерии – в прошлом политик выступал против суррогатного материнства. Канцлер Мерц назвал решение об отставке правильным.

Мир
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