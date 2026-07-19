"Медуза": Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне массовых протестов против отставки оппонента Сырского – министра обороны Михаила Федорова.

Как сообщил "Медузе" источник, близкий к Офису президента, в украинском руководстве не ожидали, что отстранение министра вызовет широкое общественное недовольство. "У протестующих сейчас два ключевых требования: вернуть Федорова и отправить в отставку Сырского. Возвращение Федорова уже крайне маловероятно, а вот с Сырским другое дело", – сказал он.

17 июля Зеленский провел серию встреч с представителями военного командования. По официальной версии, это были совещания, посвященные ситуации на фронте. Однако, заявил источник, на самом деле речь шла о неформальных "смотринах".

Высокопоставленный представитель министерства обороны Украины в беседе с изданием отметил: "Одна из проблем заключается в том, что у Сырского нет понимания того, как он собирается победить. Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей".