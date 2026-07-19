x
19 июля 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 10:35
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Медуза": Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского

Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 19 июля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 10:19
"Медуза": Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне массовых протестов против отставки оппонента Сырского – министра обороны Михаила Федорова.

Как сообщил "Медузе" источник, близкий к Офису президента, в украинском руководстве не ожидали, что отстранение министра вызовет широкое общественное недовольство. "У протестующих сейчас два ключевых требования: вернуть Федорова и отправить в отставку Сырского. Возвращение Федорова уже крайне маловероятно, а вот с Сырским другое дело", – сказал он.

17 июля Зеленский провел серию встреч с представителями военного командования. По официальной версии, это были совещания, посвященные ситуации на фронте. Однако, заявил источник, на самом деле речь шла о неформальных "смотринах".

Высокопоставленный представитель министерства обороны Украины в беседе с изданием отметил: "Одна из проблем заключается в том, что у Сырского нет понимания того, как он собирается победить. Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2026

Зеленский объяснил, почему снял Федорова с поста министра обороны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2026

В Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова