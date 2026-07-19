ВВС США испытали F-16 под управлением искусственного интеллекта

Военно-воздушные силы США и Агентство перспективных оборонных разработок DARPA впервые передали управление модифицированным истребителем F-16 системе искусственного интеллекта во время испытательного полета. Испытание состоялось на авиабазе Эглин во Флориде в рамках программы VENOM. Об этом пишет сайт israeldefense.co.il.

Самолет был оснащен специальным комплектом аппаратного и программного обеспечения, позволяющим ИИ взаимодействовать с органами управления и бортовыми системами F-16 без изменения основного программного обеспечения истребителя. Пилот находился в кабине и мог одним переключателем вернуть самолет под свое управление.

Модифицированные F-16 начали летные испытания в июне. На первом этапе специалисты проверяли безопасность и работоспособность установленного оборудования, а в июле система искусственного интеллекта впервые успешно получила управление самолетом в воздухе.

Программа VENOM предназначена для испытания различных алгоритмов автономного управления в реальных полетах. В дальнейшем разработчики намерены проверять способность ИИ действовать в сложных сценариях воздушного боя, в том числе за пределами визуальной видимости, и взаимодействовать с группами пилотируемых и беспилотных самолетов.

В DARPA подчеркивают, что речь пока идет об испытательной платформе, а не о полностью автономном боевом самолете. Человек остается в контуре контроля и следит за действиями системы, а решения о применении оружия по-прежнему должны приниматься человеком.