Новым премьер-министром Ирака стал Али аз-Зайди. По данным "Кан", в Багдаде многие недовольны этим и предупреждают США: это назначение может усилить влияние Ирана в Ираке.

По словам иракского источника "Кан", аз-Зайди ранее был связан с финансовой помощью проиранским шиитским милициям.

По данным Рои Кейса ("Кан"), Али аз-Зайди – бизнесмен, ранее управлявший банком, против которого США вводили санкции за перевод средств в Иран. Он стал компромиссным кандидатом, согласованным шиитскими партиями Ирака, включая проиранские фракции, после того как Вашингтон заблокировал попытку вернуть на пост бывшего премьера Нури аль-Малики, известного тесными связями с режимом аятолл.

Посольство США в Багдаде публично пожелало Али аз-Зайди успеха в формировании правительства. Однако, по данным "Кан", за кулисами иракские политики пытаются убедить Вашингтон, что он "не является хорошим вариантом". Один из источников заявил, что американцев уже предупреждали об аз-Зайди и о роли главы судебной системы Ирака Фаика Зейдана, который вводит США в заблуждение.

Назначение аз-Зайди еще не окончательное: ему поручено сформировать правительство в течение 60 дней. Если он не справится с этой задачей, право на формирование кабинета может перейти к другому кандидату.