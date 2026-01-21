Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что система противоракетной обороны "Железный купол" создана на основе американских технологий. "Я сказал Биби, прекрати приписывать заслуги за "Железный купол" – это наша технология", – заявил он. Израильское издание Walla опубликовало материал, в котором рассказывается, как создавалась легендарная система ПРО.

В статье подчеркивается: хотя США инвестировали более 12 миллиардов долларов в израильские системы ПВО с 1989 года, сама технология разработана полностью израильскими инженерами.

В середине 80-х Израиль начал понимать, что ему нужна система для перехвата "скадов" из Сирии. У США такой системы не было. В 1991 году, когда американцы прислали в Израиль якобы адаптированную батарею Patriot, выяснилось, что она не смогла перехватить ни одного иракского "скада". Давид Иври, гендиректор министерства обороны, по поручению Ицхака Рабина сумел привлечь США к финансированию системы "Хец", которая была разработана инженерами концерна "Авиационная промышленность", в качестве главного подрядчика, ответственного как за ракету-перехватчик, так и за радар. Компанией "Тадиран" (ныне "Эльбит") была разработана система управления, а государственная компания "Томер" отвечала за ракетные двигатели. До сегодняшнего дня США вложили в разработку систем "Хец" более 5 миллиардов долларов.

В производстве "Хец" участвует Boeing, но в качестве субподрядчика концерна "Авиационная промышленность".

В статье говорится, что с "Железным куполом" была похожая история. После Второй ливанской войны стало ясно, что Израилю нужно решение проблемы ракетных обстрелов "Хизбаллы". У США в то время просто не было аналогичной системы – предложенная американская система Phalanx CIWS могла защитить лишь небольшую территорию. По итогам конкурса компания "Рафаэль" была выбрана в качестве главного подрядчика и разработчика ракеты-перехватчика "Тамир". mPrest – системы управления, "Эльта" – радара. "Железный купол" успешно перехватил первую свою ракету из Газы в 2011 году, примерно через четыре года после запуска проекта. До сегодняшнего дня США выделили на производство ракет "Тамир" более 5 миллиардов долларов.

Аналогичная ситуация с разработкой системы "Праща Давида". Разработка велась израильскими компаниями на американские деньги, причем часть производства была перенесена в США по требованию Вашингтона, партнером, производящим часть компонентов, стала компания Raytheon.

Теперь, когда США приступают к строительству собственного "Золотого купола" для защиты от ракет дальнего радиуса действия, ведутся переговоры с концернами "Авиационная промышленность" и "Рафаэль" об их участии в проекте, задуманном Дональдом Трампом.