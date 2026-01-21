The Guardian: 400 миллиардеров и миллионеров призвали увеличить налоги на сверхбогатых

Около 400 миллиардеров и миллионеров из 24 государств выступили с открытым письмом, в котором призвали к увеличению налогов на очень богатых – на фоне опасений, что те используют свой капитал для приобретения политического влияния.

Как отмечает The Guardian, послание адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Авторы призывают предотвратить пропасть между сверхбогатыми и всеми остальными. Среди тех, кто подписал письмо, – актер и продюсер Марк Реффало, музыкант Брайан Ино, продюсер Эбигейл Дисней.

"Несколько глобальных олигархов скупили нашу демократию, подчинили себе правительства, лишили наши СМИ свободы слова, душат технологии и инновации, углубляют бедность, разрушают планету. Они пожирают все, что нам дорого – как бедным, так и богатым, все для того, что стать еще могущественнее", – говорится в письме.

Опрос, проведенный группой Patriotic Millionaires, выступающей за повышение налогов на сверхбогатых, установил, что 77% миллионеров в 23 странах разделяют точку зрения, что мультимиллиардеры покупают политическое влияние. 60% видят в этом угрозу для демократии.

2025 год стал рекордным по числу новых миллиардеров. Общее их число впервые превысило 3000 человек.