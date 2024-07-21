14-й канал: Дэйф мертв – службы безопасности получили подтверждение успеха ликвидации

После десятилетий охоты и семи неудавшихся покушений – получено подтверждение ликвидации главы военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммада Дэйфа, передает 14-й телеканал. Автор публикации: Гилель Битон-Розен.

Об этом пишет и Лиран Вайнштейн на сайте "Сругим".

На какие источники опираются журналисты этих изданий, непонятно.

Официально эта информация не подтверждена. Заявлений от ЦАХАЛа, ШАБАКа или правительства Израиля о ликвидации Дэйфа пока не было.

В публикации сказано, что спустя восемь дней после масштабной операции по ликвидации лидеров террора – главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа и командира "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ – службы безопасности Израиля получили подтверждение: Мухаммад Дэйф мертв.

Напомним, 13 июля после тщательной разведки были нанесены мощные удары по целям в районах Ан-Нус и Аль-Мауаси, около Хан-Юниса, а также Шати. В ходе этой операции были уничтожены множество высокопоставленных террористов, включая ключевых организаторов резни 7 октября. Террористы находились на открытой территории, окруженной деревьями, заборами и невысокими строениями. Боевики, охранявшие этот гражданский комплекс, скрывавший высокопоставленных террористов, были ранены. Заложников, по оценкам ЦАХАЛа, в этом районе не было.

В результате этой операции были уничтожены: гендиректор по политике и планированию министерства экономики Газы Усама Нуфаль (ХАМАС), командир "Батальона Хан-Юнис" Рафа Саламэ и ряда высокопоставленных террористов. Больницу, куда были свезены трупы уничтоженных боевиков, превратили в укрепленный пункт ХАМАСа, чтобы не позволить израильским силам получить подтверждение гибели Дэйфа.

Мухаммад Дэйф. Краткая биографическая справка

Мухаммад Дэйф (Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф, он же "Абу Халид"), считающийся формальным лидером "Бригад Иззаддина аль-Касама", родился в 1960-м году (по другим данным, в 1963-м) в Хан-Юнисе (юг сектора Газы). Существует версия, что в детстве он был близким другом Мухаммада Дахлана, который впоследствии стал одним из наиболее влиятельных лидеров партии ФАТХ.

В 15-летнем возрасте Дэйф пришел в молодежную организацию при Исламском центре "Аль-Муджма аль-Ислами", который возглавлял будущий духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин. Эта организация существовала под вывеской "спортивной секции".

В 1987 году Мухаммад Дэйф вступил в ряды недавно образованной террористической организации ХАМАС. В 1989-м был арестован службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) за участие в массовых беспорядках.

В 1992-м, вскоре после освобождения, Дэйф вступил в ряды "Бригад Иззаддина аль-Касама" (существует версия, что "рекомендацию" ему дал Яхья Айяш, известный под кличкой "Инженер"). Через два года он возглавил бригады в секторе Газы, сменив на этом "посту" Уалида Яакеля.

Мухаммад Дэйф считается организатором серии похищений израильских военнослужащих в 90-х годах (его боевиками были захвачены и убиты солдаты и сержанты Нахшон Ваксман, Арье Франкенталь, Шахар Симани и полковник Меир Минц). Именно Дэйф спланировал серию терактов-самоубийств в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1994-1997 годах. Он стоял за созданием террористической сети в арабских кварталах Иерусалима.

Дэйф поддерживал связи с руководством ХАМАСа в Иордании, Сирии и Ливане. Он получал финансовую помощь от спонсоров в арабских странах.

В 1996-м, после ликвидации Яхьи Айяша и серии терактов в городах Израиля, Мухаммад Дэйф фактически возглавил боевые организации ХАМАСа на всей территории Палестинской автономии. За ним охотились как израильские, так и палестинские спецслужбы, однако ликвидировать или задержать Дэйфа не удавалось.

В 1997-м палестинские спецслужбы дезинформировали израильтян, сообщив, что Дэйф якобы покинул Газу и находится в Египте, откуда планирует выехать в Алжир.

В 1998-м Дэйф вступил в переговоры с израильскими спецслужбами, через руководителя палестинской службы безопасности Сами Самхадану (брата будущего лидера "Комитетов народного сопротивления" Джамаля Самхаданы, ликвидированного 9 июня 2006 года), он заявил о готовности отказаться от террористической деятельности в обмен на гарантии безопасности. После отказа израильтян вести переговоры на таких условиях, Мухаммад Дэйф на длительное время "лег на дно".

В 2000 году палестинские спецслужбы арестовали Мухаммада Дэйфа. Однако его заключение под стражей было недолгим: сразу после начала "Интифады Аль-Асы" (осень 2000-го) он был отпущен на свободу. В течение многих лет Мухаммад Дэйф тайно управляет действиями боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

Израильские военные несколько раз предпринимали попытки его ликвидации, но информация о местонахождении Дэйфа оказывалась ложной или неточной. Лишь в августе 2005-го Дэйф счел возможным сделать первое за многие годы публичное заявление. Почти через полтора года после уничтожения шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси, накануне эвакуации еврейских поселений и армейских подразделений из Газы, на видеозаписи он обратился к палестинцам с поздравлениями по поводу крупной победы над "сионистским врагом" и призвал их к продолжению вооруженной борьбы.

По данным израильских спецслужб, операция по нападению на израильских военных в районе КПП "Суфа" и "Керем-Шалом" и похищению военнослужащего (ефрейтора Гилада Шалита) в июне 2006 года была спланирована Мухаммадом Дэйфом. Он продолжает оставаться фактическим лидером боевого крыла ХАМАС, и его влияние возросло после ликвидации Ахмада Джабари израильскими военными осенью 2012 года.

В ночь на 19 августа 2014 года в ходе операции "Нерушимая скала" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Шейх Радуан города Газа. Целью был Мухаммад Дэйф. Однако в результате атаки погибли 27-летняя Уидад Мустафа Дэйф, жена Мухаммада Дэйфа, а также ее маленькие сын и дочь.

В мае 2021 года ЦАХАЛ вновь предпринял попытки ликвидировать Дэйфа.

В ходе Войны "Железных мечей", начавшейся 7 октября – после вторжения боевиков ХАМАСа из Газы на израильскую территорию, Мухаммад Дэйф стал одной из основных целей ЦАХАЛа.