Футбол. Легендарный Лукас Подольски завершает карьеру
время публикации: 23 мая 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 12:35
Сегодня немецкий форвард Лукас Подольски проведет последний матч.
Последним для легенды мирового футбола станет матч чемпионата Польши "Гурник" (Забже) - "Радомяк" (Радом).
"Гурник" ведет борьбу за второе место и право выступить в квалификации Лиги чемпионов. У "Гурника" и "Ягеллонии" 53 очка, "Ракува" 52.
2 мая Лукас Подольски стал обладателем Кубка Польши в составе "Гурниа".
Лукас Подольски - чемпион Германии, обладатель Кубков Англии, Турции, Японии, Польши, чемпион мира 2014 года.
