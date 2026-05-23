Футбол. Легендарный Лукас Подольски завершает карьеру

Сегодня немецкий форвард Лукас Подольски проведет последний матч.

Последним для легенды мирового футбола станет матч чемпионата Польши "Гурник" (Забже) - "Радомяк" (Радом).

"Гурник" ведет борьбу за второе место и право выступить в квалификации Лиги чемпионов. У "Гурника" и "Ягеллонии" 53 очка, "Ракува" 52.

2 мая Лукас Подольски стал обладателем Кубка Польши в составе "Гурниа".

Лукас Подольски - чемпион Германии, обладатель Кубков Англии, Турции, Японии, Польши, чемпион мира 2014 года.