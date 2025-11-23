WP: европейские страны выдвинули принципиальные поправки к плану Трампа по Украине

Как пишет газета Washington Post, группа европейских лидеров, собравшихся в ЮАР для участия в саммите "Большой двадцатки", выступила с поправками к предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану по Украине.

Группа, включающая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, квалифицировала план как "основу, требующую дополнительной работы". Напомним, что ключевую роль в формулировании плана сыграл российский представитель Кирилл Дмитриев.

"Предложенное сокращение вооруженных сил Украины оставит ее уязвимой для будущих нападений. Все предложения, затрагивающие Европейский Союз или NATO, возможны только с согласия Евросоюза или NATO", – подчеркивают европейские лидеры.

По их предложению, Украина должна восстановить контроль над Запорожской АЭС и Каховской плотиной, получить возможность беспрепятственного перехода через Днепр, а также Кинбурнскую косу. Остольные территориальные вопросы должны решаться после прекращения огня.

Напомним, что план Трампа предусматривает отказ Украины от части своей территории, в том числе – не находящейся под российским контролем. Украина должна сократить свою армию и отказаться от вступления в NATO.

Президент Украины Зеленский, комментируя это предложение в обращении к украинскому народу, заявил, что сейчас настал один из тяжелейших моментов в истории Украины, но пообещал не идти на уступки, унижающие достоинство страны.

Сам же Трамп, общаясь 22 ноября с журналистами, заявил, что план урегулирования, предложенный им Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны.

"Мы хотим достичь мира, это должно было произойти уже давно. Войны Украины с Россией вообще не должно было быть. Будь я президентом – ее бы и не было. Мы пытаемся положить ей конец, тем или иным способом мы это сделаем", – сказал он.