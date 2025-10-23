Ynet: планируется значительное сокращение сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии

После начала войны в октябре 2023 года численность сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии была увеличена, армия рассматривает возможность сокращения и передачи задачи защиты населенных пунктов в основном подразделениям сил самообороны, пишет на сайте Ynet Элиша Бен-Кимон.

В публикации приводится комментарий Армии обороны Израиля, согласно которому окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Хотя в последние месяцы состоялось несколько встреч с главами органов местной власти, на которых им было дано понять, что необходимо готовиться к изменениям.

Депутат Кнессета Цви Суккот ("Ционут Датит") предупредил начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира, что может сложиться ситуация, при которой поселки в Иудее и Самарии будут защищены хуже, чем до начала войны "Железные мечи".