Ynet: планируется значительное сокращение сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии

время публикации: 23 октября 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 09:20
Ynet: планируется значительное сокращение сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии
Nasser Ishtayeh/Flash90

После начала войны в октябре 2023 года численность сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии была увеличена, армия рассматривает возможность сокращения и передачи задачи защиты населенных пунктов в основном подразделениям сил самообороны, пишет на сайте Ynet Элиша Бен-Кимон.

В публикации приводится комментарий Армии обороны Израиля, согласно которому окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Хотя в последние месяцы состоялось несколько встреч с главами органов местной власти, на которых им было дано понять, что необходимо готовиться к изменениям.

Депутат Кнессета Цви Суккот ("Ционут Датит") предупредил начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира, что может сложиться ситуация, при которой поселки в Иудее и Самарии будут защищены хуже, чем до начала войны "Железные мечи".

