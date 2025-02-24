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14 канал ИТВ: сообщение о готовности ХАМАСа передать два тела заложников – неправда

Заложники
время публикации: 24 февраля 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 17:19
14 канал ИТВ: сообщение о готовности ХАМАСа передать два тела заложников – неправда
Chaim Goldberg/Flash90

Сайт 14 канала ИТВ процитировал информированный источник, посвященный в детали переговоров: указанный источник назвал сообщения саудовских СМИ о готовности ХАМАСа освободить тела двоих заложников в ближайшие несколько часов "неверными".

Напомним, ранее в понедельник саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат", ссылаясь на источники в ХАМАСе, сообщило о планируемом на вечер понедельника освобождении тел двоих израильских заложников в обмен на возобновление процесса освобождения 602 палестинских террористов, которое было заморожено в субботу из-за бесчеловечных и унизительных "церемоний освобождения" похищенных израильтян террористами.

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