14 канал ИТВ: сообщение о готовности ХАМАСа передать два тела заложников – неправда

Сайт 14 канала ИТВ процитировал информированный источник, посвященный в детали переговоров: указанный источник назвал сообщения саудовских СМИ о готовности ХАМАСа освободить тела двоих заложников в ближайшие несколько часов "неверными".

Напомним, ранее в понедельник саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат", ссылаясь на источники в ХАМАСе, сообщило о планируемом на вечер понедельника освобождении тел двоих израильских заложников в обмен на возобновление процесса освобождения 602 палестинских террористов, которое было заморожено в субботу из-за бесчеловечных и унизительных "церемоний освобождения" похищенных израильтян террористами.