В Газе уничтожен боевик, причастный к похищению четырех израильтян
время публикации: 02 июня 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 19:37
ЦАХАЛ сообщил, что 1 июня в центральной части сектора Газы был ликвидирован Юсуф Аиш Ауад Рамадан, заместитель командира группы боевиков "Нухбы" (ХАМАС), активный участник вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года, причастный к похищению Гирша Гольдберга-Полина, Элии Коэна, Алона Оэля и Ора Леви.
Военные отмечают, что с начала войны террорист действовал против сил ЦАХАЛа и представлял непосредственную опасность для израильских военных, находящихся в секторе Газы.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что силы командования Южного военного округа находятся в указанном районе в соответствием с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.