В Газе уничтожен боевик, причастный к похищению четырех израильтян

ЦАХАЛ сообщил, что 1 июня в центральной части сектора Газы был ликвидирован Юсуф Аиш Ауад Рамадан, заместитель командира группы боевиков "Нухбы" (ХАМАС), активный участник вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года, причастный к похищению Гирша Гольдберга-Полина, Элии Коэна, Алона Оэля и Ора Леви.

Военные отмечают, что с начала войны террорист действовал против сил ЦАХАЛа и представлял непосредственную опасность для израильских военных, находящихся в секторе Газы.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что силы командования Южного военного округа находятся в указанном районе в соответствием с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.