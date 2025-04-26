"Аш-Шарк аль-Аусат" о новом предложении посредников: огонь в Газе будет прекращен на полгода

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что источники в ХАМАСе раскрыли детали нового предложения египетских и катарских посредников, призванного положить конец военным действиям в секторе Газы.

Как утверждается, речь идет о шестимесячном прекращении огня, в течение которого обе стороны воздержатся от военных действий и начнут переговоры о полном перемирии, послевоенном устройстве и восстановлении Газы, а также "обмене пленными" – обмене палестинских заключенных на израильских заложников, в том числе, мертвых.

При этом подчеркивается, что основой для реконструкции сектора должно стать утвержденное Лигой арабских государств египетское предложение, которое говорит о невозможности выселения жителей сектора Газы.

Согласно изданию, стороны относятся к переговорам со всей серьезностью. Этим объясняется и прибытие в Каир расширенной делегации ХАМАСа. Ознакомлена с предложением и администрация США – это сделал посетивший Вашингтон министр иностранных дел Катара.