Представитель "Совета мира" Николай Младенов встретился с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей и руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом. Как сообщает ливанское издание "Аль-Ахбар", Израиль настаивает на разоружении террористических группировок и на расширении буферной зоны, "однако реальная ситуация свидетельствует о существенном разрыве между требованиями США и Израиля и тем, что реально достижимо".

В сообщении "Аль-Ахбар" подчеркивается, что ХАМАС активно сотрудничает с Административным комитетом сектора Газы во главе с Али Шаатом "в стремлении ускорить оказание помощи, начать процесс восстановления и укрепить режим прекращения огня", однако ХАМАС продолжает настаивать на своих условиях в вопросах безопасности: прежде всего, группировка категорически отказывается от разоружения.

"Израиль продолжает выдвигать жесткие требования, которые не соответствуют ситуации на местах", – указывает "Аль-Ахбар". ХАМАС предоставил информацию о гражданских учреждениях, полицейских участках и департаментах министерства внутренних дел – все эти организации укомплектованы и контролируются ХАМАСом, а также предоставил список имен, званий и заработной платы сотрудников. Напомним, ХАМАС настаивает на интеграции тысяч своих людей в новые структуры управления сектором.

Николай Младенов передал израильские требования, которые включают: полное разоружение действующих на территории сектора Газы террористических группировок, роспуск военного крыла ХАМАСа, передачу карт туннелей, гарантию того, что ХАМАС не будет контролировать сотрудников служб безопасности, а также интеграцию палестинских милиций – "ополчения коллаборационистов" языком издания – в новые полицейские силы.

Глава египетской разведки выразил разочарование американским планом и потребовал, чтобы Вашингтон оказал давление на Израиль. Он выразил "полное понимание невозможности полного разоружения ХАМАСа и других фракций", одновременно подчеркнув необходимость избегать конфронтации с американцами и предотвратить срыв соглашения.