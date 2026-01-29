Modern Diplomacy: Китай намерен помочь Ирану "закрыть уязвимости" после операций "Мосада"

Китай усиливает военно-техническое и разведывательное сотрудничество с Ираном на фоне опасений Пекина по поводу глубины проникновения израильских спецслужб в иранские структуры. Об этом пишет Надия Хелми в аналитической статье, опубликованной в издании Modern Diplomacy.

Как отмечается в материале, китайские наблюдатели рассматривают успехи израильской разведки в Иране как "ящик Пандоры" глобальных рисков и делают вывод о необходимости укрепления иранских систем безопасности и обороны. В числе направлений, которые упоминаются как приоритетные, – расширение сотрудничества в сфере киберзащиты и наблюдения, включая спутниковые средства, а также переход на китайскую навигационную систему BeiDou вместо западных решений.

Также в публикации говорится о намерениях Китая содействовать Ирану в восстановлении и модернизации военных структур – от компонентов для ракетного арсенала до укрепления ПВО, в частности через поставки современных радиолокационных средств, которые, как утверждается, должны повысить способность Ирана обнаруживать малозаметные самолеты.

В статье подчеркивается, что подобная линия вписывается в более широкий курс Пекина на поддержку стратегического партнера и сдерживание влияния США и Израиля в регионе.