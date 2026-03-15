15 марта 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Беспорядки на Кубе, разгромлен горком партии

США
Куба
время публикации: 15 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:30
Беспорядки на Кубе, разгромлен горком партии
AP Photo/Ramon Espinosa

Пять человек арестованы на Кубе за участие в нападении на городской комитет коммунистической партии в городе Морон. Манифестанты ворвались внутрь, начали крушить мебель, а потом попытались поджечь здание.

Как сообщают власти, демонстрация началась мирно, но потом переросла в беспорядки. "Жалобы и требования участников выступлений легитимны, но мы не потерпим насилия и вандализма, которые угрожают безопасности и спокойствию граждан", – заявил ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Экономический кризис на Кубе значительно усугубился в последние недели, из-за ужесточения американской блокады. Наблюдаются многочасовые отключения электричества, нехватка продовольствия, топлива и медикаментов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
